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Коронавирус добрался до Франции

24 января 2020, 21:54

Медики подтвердили два случая.

Коронавирус
Коронавирус уже "прилетел" во Францию / Reuters

Во Франции впервые зафиксированы два случая заболевания опасным китайским коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав, медики клинически подтвердили заболевание.

Известно, что путешественница из Уханя (Китай) обманула тепловизор, приняв жаропонижающее, и прилетела во Францию с признаками заражения коронавируса. Накануне регистрации в аэропорту у нее повысилась температура, но с помощью жаропонижающего удалось успешно пересечь границу.

"У меня появился жар и кашель еще до вылета. Я так испугалась. Я быстро приняла лекарство и проверила температуру, К счастью, температура пришла в порядок, и я спокойно долетела", – рассказала путешественница из Ухани.

Читайте такжеКоронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититьсяКак заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен, случаи заболевания зарегистрированы в Париже и Бордо.

"Пациенту в Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился к врачам с симптомами 23 января", — рассказала министр.

По ее словам, мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. Также министр уточнила, что после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек.

Как ранее сообщалось, медикам из Шанхая удалось вылечить первого пациента, зараженного новым китайским коронавирусом. Женщине поставили диагноз пневмония.

Как ранее сообщал Главред, в Украине зафиксировали три подозрения на заражение новым смертельным вирусом из Китая.

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