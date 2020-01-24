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Эксперты Китая оценили негативное влияние коронавируса на экономику

24 января 2020, 23:57

Коронавирус в Китае ударит по экономике - какие отрасли пострадают разбирались эксперты.

коронавирус из Китая
коронавирус из Китая / Фото Reuters

Эксперты агентства S&P Global Ratings оценили негативное влияние нового коронавируса на туризм, общепит и развлечения в Китае.

"Потребители, скорее всего, избегают общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения. Эти эффекты могут быть усугублены ограничениями на поездки. Больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги. Поскольку эти сегменты обычно рассматриваются как предметы роскоши, а не как предметы первой необходимости", - считают в агентстве.

В стране также снизится общее потребление из-за того, что потребители услуг вряд ли смогут перенаправить подобные расходы, тратя больше в других местах.

"Планы капитальных затрат компаний очень чувствительны к ожиданиям спроса. Поэтому длительный спад потребления может повлиять на инвестиции", - говорят эксперты и добавляют, что фирмы вряд ли будут реагировать быстро в своих инвестиционных решениях.

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Эксперты обнадеживают, что если дальнейшая опасность распространения вируса не подтвердится, влияние на спрос будет недолгим.

Более высокие расходы, связанные с реакцией на вспышку эпидемии - задействование медицинского персонала, аварийных служб и закупка вакцин, могут умеренно компенсировать удар по потреблению. Но рост таких расходов скорее станет значимым для некоторых отраслей, но не окажет слишком сильного влияния на широкий спектр экономики.

"Ограниченное перемещение людей и, в худшем случае, высокий уровень заражения могут ограничить производство в некоторых отраслях. Это повлияет как на обрабатывающую промышленность, так и на сферы услуг, и может вызвать временные сбои производства или падение производственной активности", - резюмировали в агентстве.

Ранее медик рассказал, как бороться с коронавирусом.

Также напомним, в Украине зафиксировано 3 подозрения на жуткий вирус из Китая.

экономика Китай коронавирус
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