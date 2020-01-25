Мощное землетрясение в Турции: десятки и жертв и более тысячи пострадавших

Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 20 / Reuters

В Турции число жертв мощного землетрясения возросло до 20 человек, а количество пострадавших превысило тысячу.

В результате землетрясения пострадали 1 тысяча 15 человек, пишет Anadolu, ссылаясь на данные Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

В Геологической службе США (USGS) сообщили, что землетрясение ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних государствах - в Сирии, в Ираке и в Ливане.

Напомним, землетрясение в Турции произошло вечером 24 января в районе города Сивридже, его магнитуда была 6,8. После землетрясения зафиксировали 118 афтершоков.

В результате подземных толчков были разрушены здания, сначала появилась информация о четырех жертвах и нескольких пострадавших.