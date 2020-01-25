В Китае умер первый медик от нового коронавируса

Коронавирус из Китая / Фото Reuters

В Китае коронавирус нового типа унес первую жизнь медицинского работника. Инцидент произошел в Ухане.

По данным South China Morning Post, болезнь у 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили еще на прошлой неделе. Отмечается, что мужчину сразу госпитализировали в городскую больницу, но несмотря на все принятые меры хирург умер.

Сообщается, что это первый случай смерти медицинского работника от китайского коронавируса

Из-за распространения смертельного вируса власти Китая ввели общенациональные меры безопасности для транспорта. Так, на общественном транспорте установлены измерительные станции для проверки людей. В случае подозрения на инфекцию людей немедленно отправляют в медучреждения.

На данный момент под карантином находятся 18 городов с 56 миллионным населением.

Стоит отметить, что новый коронавирус 2019-nCoV поразил 876 человек и унес жизни 41 пациент. Большинство зараженных находятся в Китае, но несколько больных выявили в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Как ранее сообщал Главред, в СМИ появилась информация о том, что медикам Шанхая удалось вылечить первого пациента, зараженного новым вирусом.