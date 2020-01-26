"Донбасс России не нужен": в России ответили Крачуку о возвращении территорий

Прогнозы Кравчука всполошили российских политиков / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма, сам не верит в правдоподобность своих прогнозов, заявил депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.

Отметим, в интервью телеканалу Прямой Кравчук предположил, что Донбасс в будущем может вернуться под контроль украинских властей с помощью мирового сообщества.

При этом, по словам Кравчука, ситуация с Крымом не так однозначна, здесь нужен качественно иной подход, поскольку полуостров уже вошел "в систему российских отношений".

Так вот, Бальбек обратил внимание на то, в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса уже давно другая ментальность.

"Одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами", — отметил российский политик.

Именно поэтому полуострову и самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" возвращаться в Украину нет смысла.

"Он сам не верит своим словам", — заключил Бальбек в комментарии росСМИ.

Отметим, в то же время всполошился на предмет прогнозов Кравчука и председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них - невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского - без разницы", - заявил Пушков на своей странице в Твиттере.

К слову, в комментариях под сообщением Пушкова кто-то обратил внимание, что, на самом деле, Донбасс России не нужен.

"Хватит людей на Донбассе кормить этими сказками. Пора сказать честно: Донбасс России не нужен и не станет её частью", - высказался пользователь Сети.

"Старый ты маразматик, пушков", - сказал другой пользователь Сети.

"Крым вернётся только тогда, когда Украина станет Россией", - считает некий Сергей.

Читайте также"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку ГончарукаНапомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук сознался, что на минувших выборах президента отдал свой голос за кандидата Владимира Зеленского.

"Так как был Порошенко и Зеленский, я отдал преимущество Зеленскому, потому что хочу сказать, что, если бы Зеленского не было, нам нужно было бы его придумать. Потому что Зеленский начал новую жизнь в Украине", - рассказала Кравчук.