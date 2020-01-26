Коронавирус из Китая: Папа Римский срочно обратился к верующим

Папа Римский Франциск / Reuters

Папа Римский Франциск отреагировал на распространение пневмонии, которую вызывает коронавирус из Китая. По его словам, он будет молиться за успешную борьбу со смертельным заболеванием.

"Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией", – заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди к верующим в Ватикане 26 января на площади Святого Петра, передает Reuters.

Согласно последним данным, коронавирус 2019-nCoV за пределами Китая обнаружили в 14 странах, а именно Гонконг – шесть случаев, Макао – пять случаев, Таиланд – пять случаев, Австралия – четыре случая, Малайзия – четыре случая, Сингапур – четыре случая, Франция – три случая, Япония – четыре случая, Южная Корея – три случая, Тайвань – три случая, США – три случая, Вьетнам – два случая, Непал – один случай, Канада – один случай.

Как ранее сообщал Главред, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что в Украине не обнаружены проблемные ситуации, связанные со вспышкой коронавируса.