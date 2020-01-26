Коронавирус из Китая: Папа Римский срочно обратился к верующим

Папа Римский пообещал молиться за успешную борьбу с вирусом.
Папа Римский Франциск отреагировал на распространение пневмонии, которую вызывает коронавирус из Китая. По его словам, он будет молиться за успешную борьбу со смертельным заболеванием.
"Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией", – заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди к верующим в Ватикане 26 января на площади Святого Петра, передает Reuters.
Согласно последним данным, коронавирус 2019-nCoV за пределами Китая обнаружили в 14 странах, а именно Гонконг – шесть случаев, Макао – пять случаев, Таиланд – пять случаев, Австралия – четыре случая, Малайзия – четыре случая, Сингапур – четыре случая, Франция – три случая, Япония – четыре случая, Южная Корея – три случая, Тайвань – три случая, США – три случая, Вьетнам – два случая, Непал – один случай, Канада – один случай.
Как ранее сообщал Главред, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что в Украине не обнаружены проблемные ситуации, связанные со вспышкой коронавируса.