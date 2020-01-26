Берегите глаза: медики обнаружили новую опасность жуткого вируса из Китая

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Информация о новом вирусе ужасной пневмонии из Китая всколыхнула мир в конце декабря. В воскресенье, 26 января, ученые предупредили, что смертельный коронавирус может передаваться через глаза.

Китайский врач Ван Гуанфа сделал предположение, что мог заразиться из-за того, что не надел защитные очки. Такое предположение он сделал из-за того, что был частью экспертов, которые в конце прошлого года посетили Ухань, где впервые появился опасный вирус.

"Мне поставили диагноз "пневмония", и мое состояние в порядке. Я получил инъекцию", – поделился врач.

После этого, его догадки подтвердили ученые из США. Врачи заверили, что возможен вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам. Они также предупредили, что вирус, который, как считается, распространяется через чиханье и кашель, может бродить по всему телу и достигать глаз.

"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – пояснил профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона.

Ученый также сказал, что по этой причине работники здравоохранения должны носить защитные очки. И хотя маски для лица, защищающие рот и нос, эффективны, они явно не защитят глаза.

Доктор Майкл Хэд, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона, поддержал утверждение профессора Келлама: "Передача может произойти при прикосновении к глазу, если вирус оказался на руках, что облегчает его распространение от одного человека к другому".

Ранее в Минздраве дали совет, как уберечься от вируса.

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