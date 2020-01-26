Всему виной рынок: ученые шокировали информацией об источнике коронавируса

Смертельный коронавирус в Китае / Фото Reuters

По информации китайских ученых, вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные.

Как пишет Хinhuanet, коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в Ухане, где был впервые обнаружен вирус.

По информации ученых, в 33 из 585 образцов морепродуктов с рынка Хуанань были выявлены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

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На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

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