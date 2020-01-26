Всему виной рынок: ученые шокировали информацией об источнике коронавируса

Источник коронавируса был на местном рынке китайского города Ухань.
По информации китайских ученых, вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные.
Как пишет Хinhuanet, коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в Ухане, где был впервые обнаружен вирус.
По информации ученых, в 33 из 585 образцов морепродуктов с рынка Хуанань были выявлены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.
Ранее стали известны опасные симптомы коронавируса в Китае.
На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.
Ранее медики обнаружили новую опасность жуткого вируса из Китая.
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