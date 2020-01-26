Ученый предупредил об опасности нового смертоносного коронавируса

В мире стремительно распространяется коронавирус 2019-nCoV / Reuters

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу оценил стремительное распространение нового коронавируса.

По его словам, эта болезнь не является столь же мощной, как SARS-CoV, распространявшийся в 2000-х годах.

Ученый утверждает, что по предварительным оценкам, коронавирус 2019-nCoV уступает по опасности SARS.

"В действительности, исходя из имеющихся данных, это заболевание менее мощное, чем от SARS", - говорит Гао Фу.

Читайте такжеЗеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусуКак подчеркнул заместитель главы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин, китайские власти еще не в полной степени контролируют распространение заболевания, и что пока в точности неизвестно, как возможно будет развиваться в дальнейшем эпидемиологическая ситуация.

Китайский чиновник также призвал в полной степени поддерживать ограничения на свободное перемещение транспорта в КНР, чтобы "выиграть время" для следующей фазы борьбы против коронавируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

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При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.