Жуткий коронавирус стремительно распространяется по миру: опубликована карта

коронавирус из Китая / Фото Reuters

По информации медиков, новый смертельный вирус, который с начала декабря орудует в Китае, быстро распространяется по всему миру.

На сайте Сoronavirus.zone опубликована карта, на которой можно увидеть, что количество больных коронавирусом (2019-n-CoV) в Китае стремительно увеличивается и на данный момент составляет 2064 человек. Жертвами заболевания стали 56 китайцев.

Как смертельный коронавирус распространяется по миру / coronavirus.zone

В Гонконге и Тайланде заразилось по 8 человек; в Макао – 5 человек; в Австралии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Тайване – по 4 человека; во Франции, Северной Корее и США – по 3 человека; во Вьетнаме – 2 человека; в Канаде и Непале – по одному человеку.

Из них вылечились лишь единицы: в Таиланде – 5 человек, в Японии – 1, в Непале – 1.

Ранее медики предупредили о новой опасности коронавируса, который поражает глаза.

Также напомним, Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу.