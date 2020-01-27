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Как коронавирус шагает по планете: опубликована интерактивная карта

27 января 2020, 14:27

Вирус из Китая распространился по миру, и теперь за его "достижениями" можно следить в Сети.

Интерактивная карта распространения коронавируса по миру - Вирус в китае
Появилась интерактивная карта распространения коронавируса по миру / Reuters

В Сети появилась интерактивная карта, на которой указано, в каких странах были зафиксированы случаи заболевания смертельным вирусом - коронавирус нового типа, и сколько в государстве заболевших.

Вирус в Китае подтвержден у 2 тысяч 737 человек, на втором и третьем месте по количеству заболевших находятся Гонконг и Таиланд - там инфицированы восемь человек, отмечено на карте.

На ресурсе отмечается, что также коронавирус зафиксирован в Макао (шестеро инфицированных), в США (пять заболевших), Австралия (четверо заболевших), Япония (четверо инфицированных), Малайзия (четверо заболевших), Сингапур (четверо инфицированных), Тайвань (четверо заболевших), Франция (трое заболевших), Южная Корея (трое заболевших), Вьетнам (двое заболевших), Канада (один инфицированный), Непал (один инфицированный).

Интерактивная карта распространения коронавируса по миру - Вирус в китае
Появилась интерактивная карта распространения коронавируса по миру / Скриншот

Ранее стало известно, что в Китае людей "косит" новый вирус - коронавирус 2019-nCoV. Эпицентром заболевания считается город Ухань, его закрыли. Вирус в Китае убил уже 81 инфицированного, а вылечились 57 человек.

В Украине смертельный коронавирус не зафиксирован. Главные симптомы коронавируса: повышается температура тела, есть кашель, дыхание - затрудненное. 

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