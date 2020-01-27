"Мне повезло": собака спасла свою хозяйку от заражения коронавирусом из Китая

Собака / sgolub

Жительница Тайваня чудом избежала заражения новым китайским коронавирусом. Женщину спасла ее собака по кличке Коми.

Отмечается, что животное загрызло заграничный паспорт накануне поездки в Ухань, где произошла вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

"Спасибо, что ты снова защитил меня. Мне так повезло встретить тебя, мой маленький", – цитирует слова женщины издание The Daily Mail.

По словам хозяйки собаки, она рада, что обстоятельства сложились так, потому что о вспышке смертельного вируса на тот момент еще не было известно.

Как ранее сообщал Главред, в Сети появилась интерактивная карта, на которой указано, в каких странах были зафиксированы случаи заболевания смертельным вирусом - коронавирус нового типа, и сколько в государстве заболевших.