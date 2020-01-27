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"Это худший человек": Байден раскритиковал Трампа из-за коронавируса

27 января 2020, 23:25

Байден назвал Трампа "худшим" в истории США в период вызова в области здравоохранения.

Байден Reuters
Байден Reuters

Джо Байден, экс-вице президент США, заявил, что Дональд Трамп хуже, чем кто-либо сможет отреагировать на ситуацию с распространением вируса из Китая.

"Продемонстрированные неудачные суждения Трампа и его неоднократное неприятие научных выводов делают его худшим человеком для того, чтобы возглавить нашу страну во время глобального вызова в области здравоохранения", - написал Байден в статье, опубликованной в газете USA Today.

"Болезни не останавливаются на границах. Им нельзя преградить путь, выстроив стену. Мы не можем оставаться в безопасности, не помогая другим быть в безопасности" - указал Байден.

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Политик также напомнил, что во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году Трамп активно критиковал администрацию Обаму, назвав ее "некомпетентной". Байден отметил, что Трамп, в частности, выступал за запрет на авиарейсы из стран, где были зафиксированы случаи заражения. По словам Байдена, такая мера "только бы ухудшила ситуацию".

"Я начинаю думать, что президент не совсем психически здоров. Почему он не запретил перелеты? Безумец", - написал Трамп в Twitter в 2015 году. Позже он также призывал Обаму добровольно уйти в отставку после сообщения о госпитализации в Нью-Йорке пациента с симптомами Эболы.

Также напомним, Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об "украинском деле".

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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