Коронавирус из Китая добрался до Германии

Коронавирус зафиксировали в Германии/ Reuters

В Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV, который быстро распространяется по планете и является смертельным.

Китайский вирус подхватил мужчина из баварского округа Штарнберг. На данный момент он изолирован и находится в хорошем состоянии, передает DW. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции. Стоит отметить, что в Институте имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Тем временем комиссия по здравоохранению китайской провинции Хубэй заявила, что по состоянию на 27 января от вспышки коронавируса умерли 100 человек, передает Reuters. Количество подтвержденных случаев заболевания в провинции возросло до 2 714. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 миллионов человек в 18 городах Хубэя.

Читайте такжеВ МИДе забили тревогу из-за коронавируса и обратились к украинцамКроме того, эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии.

27 января стало известно, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом с начала текущего года. Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины не указал, какой именно из 40 штаммов зафиксирован, но официально Минздрав заявил, что коронавирус в Украине типа 2019-nCoV в Украине не обнаружен.

Напомним, главные симптомы заражения вирусом - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание.