В Китае вводят военное положение из-за коронавируса: украинцев просят покинуть КНР

В Китае вводят жесткие меры из-за коронавируса / Reuters

Из-за стремительного распространения коронавируса китайские власти объявили о введении военного положения на севере страны.

О переходе на военное положение 15-миллионного города Тяньцзинь сообщает издание Global Times.

В частности, военным будут подчинены больницы и полтысячи медицинских бригад, борющихся с коронавирусом.

В сообщении подчеркивается, что Тяньцзинь стал первым городом в Китае, власти которого пошли на радикальный шаг из-за распространения смертельного вируса.

В свою очередь посольство Украины в КНР обратилось к соотечественникам, находящимся на территории Китая с просьбой покинуть страну.

Читайте такжеВ МИДе забили тревогу из-за коронавируса и обратились к украинцам"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", – отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Украинские дипломаты осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае, поддерживают контакты с соответствующими органами этой страны и прорабатывают все возможные варианты оказания помощи украинцам, пребывающим в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

"Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства", – подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве также посоветовали украинцам следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в КНР и МИД Украины.

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Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

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