Коронавирус в Китае серьезно ударит по производству Apple

Apple может отложить выпуск новой бюджетной модели iPhone / Фото Reuters

Смертельный китайский вирус, который уже забрал жизни более ста людей, может серьезно ударить по производству техники Apple.

Практически все iPhone создаются на фабриках Foxconn и Pegatron – они расположены примерно в 500 км от Уханя, который считается эпицентром распространения коронавируса. В провинции из-за распространения вируса 2019-nCoV ввели карантин, а это значит, что китайцы, задействованные на производстве, не смогут выходить на работу, пишет Bloomberg.

Отмечается, что остановка производств в Китае повлечет за собой снижение количества отгрузок продукции Apple. Кроме того, компания может отложить выпуск новой бюджетной модели iPhone, которая должна была быть презентована в феврале.

Также известно, что правительство Китая распорядилось временно закрыть и фабрику Samsung. Работа будет приостановлена одну-две недели. Впрочем, в дальнейшем эти сроки могут быть увеличены.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса китайские власти объявили о введении военного положения на севере страны. Посольство Украины в КНР обратилось к соотечественникам, находящимся на территории Китая, с просьбой покинуть страну.

По состоянию на 28 января, новый коронавирус 2019-nCoV уже убил 106 человек. Кроме того, китайские власти сообщили о 4515 заражённых коронавирусом в Китае.

Китайский вирус также распространяется по планете. В частности, эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. 28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии.