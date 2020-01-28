Таблоид заменил звезды на флаге Китая коронавирусами: дипломаты возмущены

Коронавирус попал на фраг Китая / Наука Вести

Датский таблоид Jyllands-Posten опубликовал карикатуру на эпидемию коронавируса, которая начинает распространятся по всему миру из Китая.

Карикатуристы Jyllands-Posten заменили пять звезд на флаге Китая научным изображением коронавируса.

На творчество датчан уже отреагировали в посольстве Китая в Дании. Дипломаты требуют извинений от газеты и от автора рисунка художника Нильса Бо Бойсена, который от комментариев отказался.

Главред издания Якоб Нибро остался при своем мнении и приносить извинения китайцам не намерен. Он заявил, что художники не ставили себе целью высмеивание ситуации в Китае. Редактор добавил, что не будет просить прощения за то, "что не считает неправильным".

"Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас", — сказал Нибро.

/ Фото: Jyllands-Posten

Как известно, в сентябре 2005 года Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызвало массовые протесты мусульман сначала в Дании, а потом и в мусульманских других странах; некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек.

Напомним, глава спецкомиссии Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, в стране скоро будет пик распространения вируса нового типа (коронавирус 2019-nCoV).

Напомним, в Китае эпицентром заболевания коронавирусом считается город Ухань, он закрыт. Китайский вирус уже расширил свои границы - болезнь зафиксирована в ряде других стран. В Украине он не диагностирован.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В украинском Минздраве сообщали, что вакцина от коронавируса пока не создана.