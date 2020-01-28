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Жуткий коронавирус: мэр Уханя раскритиковал закрытие города и собрался в отставку

28 января 2020, 21:27

Мэр Уханя раскритиковал решение о закрытии города на карантин и заявил о намерении подать в отставку.

Коронавирус
Коронавирус / Reuters

Мэр китайского города Ухань, где в декабре прошлого года был впервые обнаружен коронавирус, намерен уйти в отставку.

Об этом чиновник заявил в интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

По мнению Чжоу Сяньвана, решение о закрытии Уханя "было жестким".

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.

Также чиновник добавил, что решение закрыть город с 10-миллионным населением было принято впервые во всемирной истории человечества.

"Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город", - заявил он.

Также мэр Уханя сообщил о бесплатных продуктах питания для жителей Уханя, готовых обедах и бесплатном обслуживании тех, кто находится на карантине по месту жительства.

Он также подтвердил случаи отказа водителей автотранспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Напомним, в Китае бушует вирус нового типа - коронавирус 2019-nCoV. Эпицентром заболевания считается город Ухань, его закрыли. Болезнь уже расширила свои границы - ее зафиксировали в ряде других государств (коронавирус в Украине не диагностирован).

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.

Китай китайский коронавирус
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