Смертельный коронавирус: число жертв и зараженных снова возросло

Коронавирус продолжает убивать людей / Фото Reuters

Уханьский коронавирус продолжает свирепствовать и активно распространяться по миру. По последним данным, вирус в Китае убил уже 132 человека, кроме того уже зафиксированы более чем шесть тысяч случаев заболевания.

За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти - в США, передает CNN. Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры предосторожности при поездках в Китай.

В немецкой Баварии коронавирус поразил еще троих человек. На данный момент они госпитализированы в мюнхенскую больницу. Пациенты являются сотрудниками компании из городского округа Штарнберг. Инфицированные контактировали с первым заболевшим мужчиной из Баварии, который также находится в больнице. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения земли Бавария. Кроме того, еще 40 человек, которые ранее взаимодействовали с пациентами, проверяют на предмет заражения уханьским коронавирусом.

Новый случай заражения китайским вирусом зафиксировали и во Франции. Турист из Китая был госпитализирован в Париже в тяжелом клиническом состоянии. У мужчины - четвертый подтвержденный случай заражения.

США и Япония вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 миллионов человек находятся под частичной или полной изоляцией в китайских городах.

Читайте также"Это все бред": доктор Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусеНапомним, глава спецкомиссии Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, в стране скоро будет пик распространения вируса нового типа (коронавирус 2019-nCoV). По его словам, это произойдет через 7-10 дней. При этом Чжун Наньшань уверен, что вирус в Китае не спровоцирует широкомасштабной эпидемии.

Тем временем группа ученых-медиков в китайском Гонконге сделала сенсационное открытие - им удалось разработать вакцину от жуткого вируса пневмонии, который в декабря 2019 года свирепствует в стране и стремительно распространятеся по миру. По информации азиатских СМИ, преступить к использованию вакцины можно будет лишь после длительных клинических испытаний.