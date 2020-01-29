Коронавирус переплюнул атипичную пневмонию по темпам кровожадности

Коронавирус переплюнул атипичную пневмонию / Reuters

Масштабы нового типа коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется в Китае, превышают показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS), которая "бушевала" в 2002-2003 году, сообщили китайские власти.

Отметим, по состоянию на 29 января новым типом коронавируса успели заразиться по всему миру почти 6000 человек. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

А согласно данным ВОЗ, 17 лет назад атипичная пневмония унесла жизни более 900 человек. Тогда было зафиксировано 8,5 тысячи случаев заражения в мире.

Добавим, что Китай и Россия совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, благодаря геному ученые в России смогли в коротки сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Напомним, ранее сообщалось, уханьский коронавирус продолжает свирепствовать и активно распространяться по миру. По последним данным, вирус в Китае убил уже 132 человека, кроме того уже зафиксированы более чем шесть тысяч случаев заболевания.

За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти - в США.