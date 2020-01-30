Минимизировать ущерб: Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса

Путин отреагировал на распространение смертельного вируса из Китая / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал минимизировать ущерб от смертельного вируса из Китая, который очень быстро распространяется и передается от человека к человеку.

По информации издания ТАСС, президент РФ созвал совещание по предупреждению инфекции, во время которого он заявил, что "специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление".

"И вопрос - насколько мы готовы к этому вызову", " сказал Путин.

По информации Путина, власти делают все, чтобы вирус не застал граждан страны врасплох.

Также отметим, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о подготовленном министерством проекте временных рекомендаций по лечению коронавируса 2019-nCoV. По его словам, российское ведомство получило последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе.

По информации экспертов, коронавирус может появится на территории России уже в середине февраля нынешнего года - уровень опасности оценивают как высокий.

Напомним, коронавирус был впервые зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Город закрыли для посещения туристов, а мэр Уханя заявил, что намерен уйти в отставку в том случае, если уровень заболевания вирусом не пойдет на спад из-за принятых мер.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.

Отметим, вирус на данный момент в Украине не зафиксирован.

Также Главред писал, что Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям завтра, 29 января. Отмечается, что причиной стала вспышка нового коронавируса в Китае.