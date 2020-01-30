Коронавирус из Китая попал в еще одну страну

Коронавирус просочился в Индию / Фото pixabay.com

Китайский вирус 2019-nCoV просочился в еще одну страну – в Индии зафиксировали первый случай заражения смертельным недугом.

Коронавирус диагностировали у индийского студента из южного штата Керала. Молодой человек обучался в университете города Ухань, который является источником распространения заболевания, передает Синьхуа.

Тем временем китайское правительство назвало дату, когда завершится распространение коронавируса. Предполагается, что вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, потом пойдет на спад и полностью прекратится к концу марта.

Читайте такжеКитайский вирус: стало известно, помогут ли маски защититься от смертельной хвориНапомним, вирус в Китае 2020 унес жизни уже 170 человек, 162 из них - жители китайской провинции Хубэй. В течение суток 29 января в провинции Хубэй число погибших от коронавируса увеличилось на 37 человек, а число заразившихся — на 1032. Общее число инфицированных в провинции по состоянию на конец среды составило 4586 человек.

29 января первый случай заболевания китайским вирусом подтвердился в Финдляндии. Ранее эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии.

28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии. Вирус на данный момент не зафиксирован в Украине.