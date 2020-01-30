Китайский коронавирус: медик рассказал, когда сделают вакцину от напасти

Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

Китайский врач-эпидемиолог Ли Ланцзюань утверждает, что местные ученые могут закончить разработку вакцины от бушующего в стране коронавируса и доказать ее эффективность в ближайшие три месяца.

Соответствующее мнение он озвучил в комментарии для авторитетного агентства Xinhua.

По словам Ланцзюань, ученым уже удалось установить, какие именно штаммы китайского коронавируса легче всего поддадутся лечению вакциной.

"По состоянию на среду, 29 января, мы выделили пять штаммов вируса, два из которых очень подходят для разработки вакцин", - заявил он.

Напомним, ранее эксперт и авторитетный врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как коронавирус из Китая может пробраться в Украину