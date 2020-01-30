В ВОЗ всполошились из-за китайского коронавируса и дали указания странам

Вирус из Китая / Reuters

Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировым лидерам. Причиной стала вспышка эпидемии пневмонии, которую вызывает китайский коронавирус.

Согласно заявлению ВОЗ, многие страны неподготовленны к коронавирусу, поэтому их призывают немедленно принять необходимые меры для противодействия смертельному вирусу

В частности, необходимо обеспечить быструю и открытую передачу информации относительно коронавируса. Кроме того, страны должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения распространения вируса, а также спасения больных.

Также частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить разработку вакцин против вируса, а также его диагностику и терапию.

Как ранее сообщал Главред, китайский врач-эпидемиолог Ли Ланцзюань утверждает, что местные ученые могут закончить разработку вакцины от бушующего в стране коронавируса и доказать ее эффективность в ближайшие три месяца.