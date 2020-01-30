Сенсационное открытие: ученые уточнили длительность инкубационного периода коронавируса

Ученым удалось выяснить длительность инкубационного периода смертельного вируса из Китая / Фото pixabay.com

Китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года.

В научной статье, которая была опубликована в New England Journal of Medicine, китайские ученые пришли к выводу, что в среднем от заражения вирусом до появления первых симптомов проходит 5,2 дня.

По информации исследователей, иногда инкубационный переиод может длится и немного дольше. Во время анализа были собраны данные 425 заболевших в городе Ухань по состоянию на 22 января.

По информации ученых, среди первых 425 человек средний возраст заболевших составлял 59 лет, 56% из них были мужчинами. Отмечается также, что к 1 января большинство случаев заражения были связаны с рынком морепродуктов в Ухане. После этого с этим местом связаны только 8,6% случаев заражения.

Китайские исследователи также обращают внимание на то, что первые случаи передачи вируса от человека к человеку произошли еще в середине декабря 2019 года.

Коронавирус это

Коронавирусы – это семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединенных в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

Напомним, новый коронавирус был впервые зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Город закрыли для посещения туристов, а мэр Уханя заявил, что намерен уйти в отставку в том случае, если уровень заболевания вирусом не пойдет на спад из-за принятых мер.

По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600. В СМИ появилась информация, что в Гонконге создана вакцина от коронавируса.

Отметим, вирус на данный момент в Украине не зафиксирован.

Сегодня, 30 января, ВОЗ обратилась с просьбой ко всем странам мира. Организация просит принять необходимые меры для противодействия смертельному вирусу.