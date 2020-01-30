В России впервые диагностировали у пациента коронавирус

Коронавирус добрался до России / Фото Reuters

У пациента одной из инфекционных больниц Москвы 30 января, по предварительным данным, обнаружен китайский коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Mash, анализы подтвердили, что речь идет именно о нашумевшем на весь мир заболевании.

Отмечается, что вместе с пациентом, у которого диагностировали коронавирус, в больницу доставили еще несколько человек. У них имеются схожие симптомы и есть подозрение на китайский вирус. Сейчас всех направили на диагностику и лечение в стационар больницы.

Бригаду медиков, которая работала с данными пациентами, отправили на карантин.

Российские власти пока официально не подтвердили первый случай коронавируса в стране.

Как ранее сообщалось, китайский коронавирус нового типа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Ранее ВОЗ призвала все страны мира объединить усилия в борьбе с китайским вирусом. Напомним, эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV началась в начале зимы в Китае. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.

Главред уже сообщал, что китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года.