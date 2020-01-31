"Деньги и секс": эксперт предупредил о новых опасных путях заражения коронавирусом

Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

Заразиться буйствующим в Китае коронавирусом 2019-nCoV вполне возможно не только обычным, воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы и во время секса.

Соответствующее мнение озвучил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Николая Пирогова Иван Коновалов, сообщает портал Известия. По его словам, в первую очередь коронавирус может передаваться через деньги, а также через смартфоны (которых мог касаться зараженный человек).

Кроме того, Коновалов уверен, что коронавирус можно подхватить через медицинские инструменты либо через незащищенный секс.

"Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам. Такой тип передачи характерен для гриппозных вирусов, кори, ветряной оспы, риновирусов и, естественно, нового типа коронавируса 2019-nCoV", — рассказал он.

Напомним, ранее у пациента одной из инфекционных больниц Москвы 30 января, по предварительным данным, обнаружен китайский коронавирус. До этого экперт и руководитель организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин. дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине.



