На счету кровожадного коронавируса 259 смертей и шокирующее число заболевших

Коронавирус уже убил 259 человек / Reuters

От коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, число случаев заболевания за сутки возросло на 2102. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.

Также стало известно, что более 30 авиакомпаний из Европы, Азии и Африки ограничили или прекратили полеты в Китай из-за смертельного коронавируса, сообщает Reuters.

Вот список авиакомпаний, который в данный момент не летают в Китай:

Air Canada

Air France

Air IndiAir New ZealandAir Seoul

American Airlines

Британская British airways

Lufthansa

Cathay Pacific airways (Гонконг)

Delta Air Lines

Egyptair

El Al Israel

Ethiopian airlines

Etihad Airways

Finnair

Kenya Airways

Lion Air Group

Lot

Royal Air Maroc (RAM)

Turkish airlines

Все российские перевозчики, за исключением национальной авиакомпании Аэрофлот.

Также отменили рейсы в Китай такие компании, руандийская RwandAir, скандинавская SAS, сингапурская авиакомпания Scoot, американские Virgin Atlantic и United airlines, вьетнамская компания Vietjet. Singapore Airlines Ltd уменьшит пропускную способность на некоторых своих маршрутах в материковый Китай в феврале. Сокращения распространяются на полеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Сямынь и Чунцин.

В США режим ЧС

США со 2 февраля вводят режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

"Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье", — сказал глава американского Минздрава на брифинге в Белом доме.

Отметим, режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, представляющих угрозу в связи с возможной передачей вируса 2019-nCoV. Азар пояснил, что речь идёт о лицах, побывавших в Китае в течение последних двух недель. Исключение составляют члены семей граждан США и постоянные резиденты.

Также со 2 февраля вылеты из США в Китай будут осуществляться только из семи аэропортов.

Читайте такжеИзвестный кардиохирург рассказал, как не заразиться опасным коронавирусомНапомним, ранее сообщалось, новый коронавирус из Китая в Канаде удалось побороть. По информации врачей, им удалось вылечить первого больного пациента.

"Сегодня утром Саннибрук выписал пациента, госпитализированного на прошлой неделе с новым коронавирусом. В течение недели его состояние улучшалось и со временем достигло уровня, когда он больше не нуждался в постоянном медицинском наблюдении", - заявили в госпитале "Саннибрук" в Торонто.