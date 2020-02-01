На счету кровожадного коронавируса 259 смертей и шокирующее число заболевших

Число случаев заболевания за сутки возросло на 2102.
От коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.
По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, число случаев заболевания за сутки возросло на 2102. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.
Также стало известно, что более 30 авиакомпаний из Европы, Азии и Африки ограничили или прекратили полеты в Китай из-за смертельного коронавируса, сообщает Reuters.
Вот список авиакомпаний, который в данный момент не летают в Китай:
- Air Canada
- Air France
- Air IndiAir New ZealandAir Seoul
- American Airlines
- Британская British airways
- Lufthansa
- Cathay Pacific airways (Гонконг)
- Delta Air Lines
- Egyptair
- El Al Israel
- Ethiopian airlines
- Etihad Airways
- Finnair
- Kenya Airways
- Lion Air Group
- Lot
- Royal Air Maroc (RAM)
- Turkish airlines
Все российские перевозчики, за исключением национальной авиакомпании Аэрофлот.
Также отменили рейсы в Китай такие компании, руандийская RwandAir, скандинавская SAS, сингапурская авиакомпания Scoot, американские Virgin Atlantic и United airlines, вьетнамская компания Vietjet. Singapore Airlines Ltd уменьшит пропускную способность на некоторых своих маршрутах в материковый Китай в феврале. Сокращения распространяются на полеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Сямынь и Чунцин.
В США режим ЧС
США со 2 февраля вводят режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
"Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье", — сказал глава американского Минздрава на брифинге в Белом доме.
Отметим, режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, представляющих угрозу в связи с возможной передачей вируса 2019-nCoV. Азар пояснил, что речь идёт о лицах, побывавших в Китае в течение последних двух недель. Исключение составляют члены семей граждан США и постоянные резиденты.
Также со 2 февраля вылеты из США в Китай будут осуществляться только из семи аэропортов.
Читайте такжеИзвестный кардиохирург рассказал, как не заразиться опасным коронавирусомНапомним, ранее сообщалось, новый коронавирус из Китая в Канаде удалось побороть. По информации врачей, им удалось вылечить первого больного пациента.
"Сегодня утром Саннибрук выписал пациента, госпитализированного на прошлой неделе с новым коронавирусом. В течение недели его состояние улучшалось и со временем достигло уровня, когда он больше не нуждался в постоянном медицинском наблюдении", - заявили в госпитале "Саннибрук" в Торонто.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.