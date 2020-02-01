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"Очередной мракобес": Далай-лама раскрыл секрет борьбы с коронавирусом

1 февраля 2020, 12:08

По словам великого монаха, рецепт борьбы с болезнью прост – нужно всего лишь читать одну важную мантру.

Коронавирус
Далай Лама рассказал, как побороть коронавирус / Reuters

Знаменитый буддийский монах Далай-лама поделился секретом борьбы с новым устрашающим коронавирусом, распространившимся в Китае.

По словам великого монаха, рецепт борьбы с болезнью прост – нужно всего лишь читать мантру Тары (определенный последовательный набор слов и звуков).

"Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще", — сообщили в фонде Сохраним Тибет, передает РИА Новости.

К слову, мантра ом таре туттаре туре соха — это призыв человека о помощи. Богиня Тара слышит эти слова и быстро откликается на молитву. Только просить ее нужно с чистым сердцем и светлыми намерениями: Тара никогда не поможет в достижении своекорыстных целей.

Есть две мантры Таре – зеленая и белая.

Мантра Зелёной Тары  - ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА (СВАХА)

Человек, начитывающий мантру Зелёной Тары, побеждает всех демонов, уничтожает препятствия и достигает исполнения желания.

Белая Тара связана с долгой жизнью. Ее мантру часто произносят с мыслью о конкретном человеке. 

Ее мантра является вариантом мантры Зеленой Тары и начинается очень похоже. Но здесь к перечислению имен Тары добавлены несколько слов, связанные с долгой жизнью. Аю — это долгая жизнь (как в Аюрведе).

Мантра белой Тары - ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮ ПУНЬЯ ДЖНЯНА ПУШТИМ КУРУ СВАХА

Отметим, в соцсетях уже отреагировали на совет Далай Ламы.

"Что ещё может посоветовать священник? Во все времена-молиться...", - пишет пользователь Сети.

"Очередной мракобес", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте такжеЗона риска: в СНБО рассказали, кто может первый подхватить коронавирус в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, от коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, число случаев заболевания за сутки возросло на 2102. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.

Также стало известно, что более 30 авиакомпаний из Европы, Азии и Африки ограничили или прекратили полеты в Китай из-за смертельного коронавируса.

коронавирус Далай-лама буддизм Новости Китая
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