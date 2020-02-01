Новый коронавирус "захватил" еще одну страну в Европе: Китай просит помощи

Вирус из Китая / Reuters

Еще одна европейская страна заявила о заражении вирусом 2019 ncov, который уже убил более 200 человек. Так, в медики Испании обнаружили китайский коронавирус у немецкого туриста.

По данным Министерства здравоохранения страны, пять туристов из Германии находятся на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов. Исследование проводил Институт Карлоса III в Мадриде. Один из образцов дал положительный результат, поэтому пациента срочно изолировали.

Кроме того, Минздрав Сингапура подтвердил два новых случая пневмонии, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV. Среди заболевших женщина, эвакуированная 30 января из китайского города Ухань. При этом вторую пациентку - 31-летняя гражданка Китая – прибыла из Уханя 22 января.

Таким образом, общее число заболевших в Сингапуре достигло 18 человек.

В то же время, Deutsche Welle сообщает, что Китай обратился к Европейскому союзу с просьбой помочь с поставками медикаментов для борьбы эпидемией пневмонии, которую вызывает новый коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, украинские ученые разрабатывают тест-системы для обнаружения смертельного китайского вируса - коронавирус 2019-nCoV. При этом медики призывают не паниковать.