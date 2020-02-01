США ввели жесткие ограничения из-за китайского коронавируса: кому запретили въезд

Американцы, которые вернуться из Китая, будут вынуждены две недели находится на карантине.
В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения эпидемии пневмонии, которую вызывает коронавирус из Китая. Так, американские власти ввели ограничения на въезд.
По данным Голоса Америки, лица, которые не являются гражданами США и посетили Китай, не могут въезжать в страну. Так, с воскресенья, 2 февраля, рейсы из Китая направят в семь аэропортов в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Атланте, Гонолулу и Лос-Анджелесе.
Кроме того, все граждане США, возвращающиеся из провинции Хубэй, будут помещены на 14 дней в карантин. В то же время, если турист посетил другой регион Китая, то его обследуют медики. При отсутствии каких-либо симптомов его отпустят домой, где в условиях домашнего карантина за ним будут наблюдать местные медики.
BREAKING: Trump administration declares U.S. public health emergency over coronavirus.— ABC News (@ABC) January 31, 2020
"The United States government will implement temporary measures to increase our abilities to detect and contain the coronavirus proactively and aggressively." https://t.co/2H9a3ItoMvpic.twitter.com/6Kt1lngNy6
Как ранее сообщал Главред, медики в Испании обнаружили китайский коронавирус у немецкого туриста.