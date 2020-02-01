США ввели жесткие ограничения из-за китайского коронавируса: кому запретили въезд

Вирус из Китая / Reuters

В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения эпидемии пневмонии, которую вызывает коронавирус из Китая. Так, американские власти ввели ограничения на въезд.

По данным Голоса Америки, лица, которые не являются гражданами США и посетили Китай, не могут въезжать в страну. Так, с воскресенья, 2 февраля, рейсы из Китая направят в семь аэропортов в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Атланте, Гонолулу и Лос-Анджелесе.

Кроме того, все граждане США, возвращающиеся из провинции Хубэй, будут помещены на 14 дней в карантин. В то же время, если турист посетил другой регион Китая, то его обследуют медики. При отсутствии каких-либо симптомов его отпустят домой, где в условиях домашнего карантина за ним будут наблюдать местные медики.

BREAKING: Trump administration declares U.S. public health emergency over coronavirus.



"The United States government will implement temporary measures to increase our abilities to detect and contain the coronavirus proactively and aggressively." https://t.co/2H9a3ItoMvpic.twitter.com/6Kt1lngNy6 — ABC News (@ABC) January 31, 2020

Как ранее сообщал Главред, медики в Испании обнаружили китайский коронавирус у немецкого туриста.