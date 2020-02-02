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Ненасытный коронавирус убил 304 человека, первая смерть за пределами Китая

2 февраля 2020, 07:37

Первый летальный случай от уханьского вируса зафиксирован на Филиппинах.

коронавирус
От коронавируса умерли 304 человека / Фото Reuters

Число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек по состоянию на утро воскресенья, 2 февраля.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до 13 846 человек.

По информации, первый летальный случай от уханьского вируса зафиксирован за пределами Китая.

На Филиппинах умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.

"44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020 ", - сказано в сообщении ВОЗ в Твиттере.

У мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Посылки из Китая

Во Всемирной организации здоровья в очередной раз заявили о том, что посылки из Китая безопасны, и из-за них невозможно заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV. Коронавирусы не могут долго жить на объектах, таких как письма или пакеты, подчеркнули в ВОЗ", - уточнили в ВОЗ.

Роботы вместо врачей

В китайских больницах пациентов, заражённых опасным коронавирусом, будут обслуживать роботы.

Стало известно, что два дроида заняли свои посты в больнице на юге Китая, они будут собирать простыни и мусор, а также доставлять лекарства и еду больным. Устройства с искусственным интеллектом помогут снизить нагрузку на врачей и обуздать перекрёстную инфекцию.

Роботов назвали Пинг Пинг и Ан Ан, вместе их имена означают "мир". Дроиды могут открывать двери, подниматься и избегать препятствия. А ещё они умеют читать карты, определять окрестности, планировать лучшие маршруты, создавать базу данных для всех пациентов и записывать их рабочий процесс. Один умный помощник может заменить трёх медсестёр при раздаче лекарств, передает Daily Mail.

Птичий грипп наступает

В Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян. Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки.

Читайте также"Очередной мракобес": Далай-лама раскрыл секрет борьбы с коронавирусомНапомним, ранее сообщалось, от коронавируса в эпицентре его распространения Китае умерли 259 человек по состоянию на 1 февраля. В то же время зафиксировано более 11 000 случаев заболевания.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, число случаев заболевания за сутки возросло на 2102. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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