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"Нифигассе": в Ухане построили первую больницу для пациентов с коронавирусом

2 февраля 2020, 09:17

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось рекордными темпами.

Коронавирус
В Ухане достроили первую больницу для пациентов с коронавирусом / Reuters

В воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань завершили строительство и комплектацию первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Отметим, строительство больницы началось вечером 23 января и велось рекордными темпами.

По информации китайских СМИ, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

К слову, одних прльзователей соцсетей такие бешеные темпы крайне удивили, а другие говорят, что это показуха.

"Типичная совковая показуха. Лучше бы не госпиталя строили "стахановскими темпами", а изначально не скрывали масштаб и опасность эпидемии", - убежден пользователь Сети.

"Нифигассе, молодцы...", - добавил другой пользователь Сети.

"Чтоб потом удобно было сжечь!", - добавил некто в Сети.

Читайте такжеКитайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирусНапомним, ранее сообщалось, число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек по состоянию на утро воскресенья, 2 февраля.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до 13 846 человек.

По информации, первый летальный случай от уханьского вируса зафиксирован за пределами Китая.

На Филиппинах умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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