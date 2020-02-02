"Нифигассе": в Ухане построили первую больницу для пациентов с коронавирусом

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось рекордными темпами.
В воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань завершили строительство и комплектацию первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.
Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.
Отметим, строительство больницы началось вечером 23 января и велось рекордными темпами.
По информации китайских СМИ, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.
К слову, одних прльзователей соцсетей такие бешеные темпы крайне удивили, а другие говорят, что это показуха.
"Типичная совковая показуха. Лучше бы не госпиталя строили "стахановскими темпами", а изначально не скрывали масштаб и опасность эпидемии", - убежден пользователь Сети.
"Нифигассе, молодцы...", - добавил другой пользователь Сети.
"Чтоб потом удобно было сжечь!", - добавил некто в Сети.
Читайте такжеКитайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирусНапомним, ранее сообщалось, число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек по состоянию на утро воскресенья, 2 февраля.
Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до 13 846 человек.
По информации, первый летальный случай от уханьского вируса зафиксирован за пределами Китая.
На Филиппинах умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.