"Нифигассе": в Ухане построили первую больницу для пациентов с коронавирусом

В Ухане достроили первую больницу для пациентов с коронавирусом / Reuters

В воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань завершили строительство и комплектацию первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Отметим, строительство больницы началось вечером 23 января и велось рекордными темпами.

По информации китайских СМИ, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

К слову, одних прльзователей соцсетей такие бешеные темпы крайне удивили, а другие говорят, что это показуха.

"Типичная совковая показуха. Лучше бы не госпиталя строили "стахановскими темпами", а изначально не скрывали масштаб и опасность эпидемии", - убежден пользователь Сети.

"Нифигассе, молодцы...", - добавил другой пользователь Сети.

"Чтоб потом удобно было сжечь!", - добавил некто в Сети.

Читайте такжеКитайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирусНапомним, ранее сообщалось, число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек по состоянию на утро воскресенья, 2 февраля.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до 13 846 человек.

По информации, первый летальный случай от уханьского вируса зафиксирован за пределами Китая.

На Филиппинах умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.