"Хочу извиниться": больной коронавирусом китаец обратился к россиянам

Ван Юньбинь госпитализирован в Чите / chita.ru

Госпитализированный в России с подозрением на смертельный коронавирус гражданин КНР Ван Юньбинь обратился к россиянам по поводу своей болезни.

Ван Юньбинь находится в краевой инфекционной клинической больнице в Чите Забайкальского края. По его словам, он не получает от врачей информации о своем диагнозе.

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей", - цитирует Юньбиня местное издание Чита.ру.

Мужчина рассказал, что ездил отдыхать в Китай со своей женой и ребенком.

"Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать (…) Я не знал, что могу заразиться", - сказал он.

При этом Ван Юньбинь расскзал, что у его 2-летней дочери также есть пугающие симптомы – температура и диарея. При этом российские врачи не оказывают должного внимания лечению ребенка. За одну неделю у госпитализированных взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата.

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь", - пожаловался мужчина.

Напомним, 31 января стало известно, что в России нашли первых двух заболевших коронавирусом нового типа. Коронавирус подхватили двое граждан Китая, их отправили в инфекционное отделение и держат под жестким наблюдением.

Смертельный китайский вирус подтолкнул власти РФ с 1 февраля приостановить авиасообщение с Китаем.