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Россия предприняла очередную важную меру из-за коронавируса - подробности

2 февраля 2020, 23:33

Россия заблокировала железнодорожное сообщение с Китаем на неустановленное время.

Коронавирус в России
Россия закрыла железнодорожное сообщение с Китаем из-за опасного виурса / Telegram-канал Life Shot

Из-за стремительного распространения по миру ужасного китайского коронавируса, власти России приняли решение с 3 февраля приостановить движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

По информации пресс-службы Российской железной дороги (РЖД), пассажирские поезда не будут курсировать до особого указания.

Отмечается, что до этого, с 31 января Россия закрыла государственную границу с Китаем, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.

Коронавирус в России

Ранее Главред писал, что опасный коронавирус был также обнаружен и на территории России. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - являются гражданами КНР, прибывшими из Китая.

Также отметим, президент России Владимир Путин отреагировал на вспышку вируса и призвал минимизировать ущерб от смертельного недуга из Китая, который передается от человека к человеку. Президент РФ созвал совещание по предупреждению инфекции, во время которого он заявил, что "специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление".

Напомним, по состоянию на воскресенье, 2 февраля в мире уже зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавируса из Китая. Жуткий вирус был впервые обнаружен в китайско провинции Ухань в декабре прошлого года и стремительно распространяется по миру.

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