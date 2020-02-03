Число жертв и инфицированных коронавирусом выросло: свежие данные

Число заболевших коронавирусом китайцев превысило 17 тыс. человек / Фото pixaby

Опубликованы свежие данные относительно жертв и инфицированных смертельным коронавирусом в Китае. В частности, число заболевших превысило 17 тысяч человек, при этом 362 человека умерли.

Известно, что за последние сутки в Китае был зарегистрирован 361 смертельный случай и 2829 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших китайцев достигло 17 205 человек, сообщает AP. Как известно, один смертельный случай зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.

Как сообщал Главред, Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения инфицированных вирусом нового типа. Принимать больных госпиталь "Хошэньшань" начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства.

Напомним, со 2 февраля Китай изолировал население портового города Вэньчжоу на востоке страны. Населенный пункт расположен приблизительно в 800 километрах от Уханя, который стал эпицентром коронавируса.