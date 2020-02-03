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Эксперт рассказал, как коронавирус заражает все больше людей

3 февраля 2020, 23:55

По мнению эксперта-медика Цзяна Жунмэна, путь заражения людей коронавирусом вполне себе банален.

 

Коронавирус
Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

Бушующий в Китае новый коронавирус в благоприятной среде на поверхностях может проживать до пяти суток.

С таким заявлением на пресс-конференции выступил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям Госкомитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.

"Во-первых, вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстоянии 1-2 метра от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может", - рассказал он.

Кроме того, по словам Цзян Жунмэна, в случае, когда частички зараженной слюны попадают на поверхности окружающих людей объектов, вирус может потом попасть на руки человека во время прикосновения, порой даже неосознанного, к примеру, к дверным ручкам и кнопкам лифта.

Напомним, ранее эксперт-микробиолог и вирусолог Надежда Жолобак объяснила, как не подхватить коронавирус. До того эксперт-орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик рассказал, разносят ли перелетные птицы коронавирус.

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