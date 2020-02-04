Число жертв коронавируса растет: обнародованы пугающие цифры

Коронавирус убил уже 426 людей / Reuters

Коронавирус в Китае продолжает стремительно заражать людей, также возросло число жертв смертельной заразы. На данный момент от китайского вируса погибли уже 426 человек.

Как сообщили власти здравоохранения китайской провинции Хубэй, в понедельник, 3 февраля, от коронавируса в Хубэй умерли еще 64 человека. Таким образом, число жертв в эпицентре вспышки возросло до 414 человек, передает CNN.

В общем, на материковом Китае от вируса умерли 425 человек. Один человек стал жертвой смертельного вируса за пределами Китая. Официальный список погибших составляет теперь 426 человек.

Кроме того, подтверждены еще 2345 случаев заражения вирусом в провинциии Хубэй. Таким образом, общее количество инфицированных в провинции достигло 13 тысяч 522. В Хубэй госпитализированы 10 тысяч 990 пациентов, 576 из них находятся в критическом состоянии. В целом, в мире зарегистрировано более 19 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как не подхватить коронавирус

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также при непосредственном контакте. Вирусолог Надежда Жолобак пояснила, как использовать медицинские маски, чтобы не подхватить вирус из Китая.

По ее словам, обычные медицинские маски из аптеки защищают от проникновения возбудителя вируса в течение часа. Однако, их ношение на улице не рационально, так как свежий воздух не является условием для поражения коронавирусом слизистой оболочки воздушно-капельным путем.

"Когда человек ходит в маске по улице, особенно в наших условиях (высокой влажности и низкой температуры), он в ней дышит, а это повышает влажность. Повышение влажности приводит к снижению температуры от испарения воды. Таким образом происходит искусственное охлаждение. Поэтому места, куда будет садиться вирус, уже ослаблены таким образом… Реально больше вероятность подхватить вирус. Люди усугубляют состояние, когда ходят по улице в масках", - объяснила микробиолог.

В то же время она добавила, что медицинские маски могут быть эффективны в метро.

"Перед заходом в метро достаете свежую маску и одеваете. При выходе из метро – выбрасываете. Тогда маски могут быть полезны", - рассказала Жолобак.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress.