Смертоносный вирус: зафиксирована вторая жертва коронавируса за пределами Китая

Коронавирус убил больного в Гонконге / Reuters

Число жертв коронавируса 2019-ncov снова возросло. В Гонконге зафиксировали первую смерть от китайской заразы – это уже второй летальный случай за пределами материкового Китая.

Смерть 39-летнего больного в Гонконге подняла общее число жертв вируса до 427 человек, передает Reuters. Ранее сообщалось, что первая смерть от коронасируса за пределами материковой части Китая была зафиксирована на Филиппинах.

Тем временем в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вирус 2019-ncov диагностировали у одного из девяти бельгийцев, которых эвакуировали из китайской провинции Ухань. Тесты остальных восьми граждан Бельгии оказались отрицательными. Как сообщило издание De Tijd со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны, у инфицированного пока что отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Его перевели в больницу Святого Петра в Брюсселе.

Как сообщал Главред, в понедельник, 3 февраля, от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека. Таким образом, число жертв в эпицентре заболевания возросло до 414 человек. В мире зарегистрировано более 19 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом из Китая.

Напомним, в Украине пока не зарегистрирован ни один случай коронавируса 2019-ncov.

Тем временем Украина остановила прямое авиационное сообщение с Китаем. Запрет на прямые перелеты в Китай из Украины будет действовать со вторника, 4 февраля. Сегодня компании МАУ и SkyUp выполнят последние рейсы из аэропорта Борисполь в китайские города. Далее в течение ближайшего месяца - по меньшей мере до 4 марта - из Украины в Китай не планируются никакие авиарейсы.