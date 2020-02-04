Приказали закрыть рот: в Китае запугивали врача, который первым обнаружил коронавирус

СМ выяснили, как власть Китая пыталась скрыть информацию о коронавирусе / Reuters

СМИ выяснили, что 34-летний врач из Китая Ли Вэньлян знал об опасном коронавирусе еще 30 декабря.

Как пишет CNN, именно в этот день врач написал в группе в соцсети WeChat следующее: "у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице".

Также Ли пояснил, что согласно с исследованиями, недуг является коронавирусом - большим семейством вирусов, которое включает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Врач также дал совет своим друзьям предупредить об опасном вирусе своих близких. В тот же день власти Уханя обнародовали уведомление для медучереждений о том, что у ряда пациентов с оптового рынка морепродуктов обнаружена "неизвестная пневмония".

Уведомление сопровождалось предупреждением: "Любым организациям или частным лицам запрещается публиковать информацию о лечении без разрешения".

На следующий день, 31 декабря, в Ухани прошло экстренное совещание. Ли вызвали в его больницу, чтобы выяснить, как он узнал о случаях заражения.

А уже 3 декабря врача, который первым предупредил о вирусе, вызвали в местную полицию сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка" из-за сообщения о коронавирусе. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших "незаконных действий".

1 февраля у самого Ли Вэньляна обнаружили страшный коронавирус. У жителей Китая в данный момент усиливается критика действий власти из-за жесткой цензуры по поводу болезни и задержки предупреждений о недуге.

Коронавирус - информация о болезни

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом уже подтверждены в 23 странах.

Как пишет пресс-служба ВОЗ, больше всего зараженных коронавирусом в Китае - 17 тысяч 238 человека. При этом 426 заболевших скончались.

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Кроме того, подтверждены еще 2345 случаев заражения вирусом в провинциии Хубэй. Таким образом, общее количество инфицированных в провинции достигло 13 тысяч 522. В Хубэй госпитализированы 10 тысяч 990 пациентов, 576 из них находятся в критическом состоянии. В целом, в мире зарегистрировано более 19 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также напомним, в Минздраве рассказали, что распространение опасного вируса в Украине возможно в местах массового скопления людей.

"На уровне областей также рекомендовано усиление дезинфекционного режима в местах массового скопления людей и также в местах массового пользования, в таких как кинотеатры или крупные торговые центры, и такой режим должен быть внедрен на областном уровне", - рассказал он на брифинге в Киеве.