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Коронавирус в Китае: число жертв стремительно растет

6 февраля 2020, 06:59

В среду от смертельного вируса умерли еще 74 человека.

Китай, коронавирус
Коронавирус в Китае убивает людей / Reuters

В среду, 5 февраля, коронавирус унес жизни еще 74 человек. Таким образом, число жертв смертельной пневмонии нового типа достигло 564.

По состоянию на утро четверга, 6 февраля, подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека (+261 за сутки). Заражены на данный момент 28 018 человек. С подозрением на наличие вируса - 24 тыс. 702 человека.

Тем временем появились новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин возле берегов Японии. По данным Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии,  инфицированными китайским вирусом 2019-ncov оказались 20 человек.  По предварительной информации, на борту лайнера находятся 25 граждан Украины, все они - члены экипажа судна.

Как сообщал Главред, Лайнер  Diamond Princess 20 января отправился из города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. Круиз должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин. 

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Напомним, эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си прогнозирует, что коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля. После этой даты показатели должны пойти на спад.

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