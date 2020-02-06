"*банутость телеканала": на росТВ обвинили Трампа в распространении коронавируса

Кадр из программы Время / скриншот из видео

В эфире программы Время (основной информационной) на Первом канале российского телевидения продемонстрировали сюжет о новом коронавирусе, буйствующем сейчас в Китае.

Ведущий программы, знатный кремлевский пропагандист Кирилл Клейменов, озвучил в эфире сразу несколько конспирологических теорий о происхождении вируса

Более того, перед сюжетом он связал вирус напрямую с президентом США Дональдом Трампом – из-за конкурса красоты "Мисс Вселенная", на котором "он раздавал короны" с 1996-го по 2015-й.

"Чем в предыдущей жизни занимался Дональд Трамп – президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное – цели и задачи его использования становятся совершенно очевидными", – рассказал Клейменов.

Сюжет вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. В основном, пользователи предполагали, что сюжет создавался и записывался под воздействием наркотиков либо же изначально был чистым издевательством.

"Где такую траву достать?", "Ну и бредятина", "Ебнуться об стенку", "А потом приходиться общаться с такими кому подобный бред по душе. И уже сам не понимаешь - либо лыжи не едут, либо я *банутый", "*банутость телеканала в превосходной степени",

"Где моя шапочка из фольги?!", "*банутость телеканала в превосходной степени", - подытожили они.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарная слепая болгарская провидица баба Ванга предвидела опаснейшую болезнь и оставила кое-какие инструкции по поводу вспышки коронавируса,