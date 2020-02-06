Пассажирам застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера дают лед вместо воды

Лайнер Diamond Princess стал вынужденной тюрьмой для 3700 пассажиров / скриншот

Пассажиры застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера Diamond Princess жалуются на сложные условия и констатируют, что карантин продлили еще на две недели.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту корабля находятся 24 гражданина России. Они сигнализируют домой, что люди вынуждены находится в нечеловеческих условиях.

Россияне утверждают, что их уже проверили медики и коронавируса в организме не обнаружили. Однако карантин объявили после того, как у одного пассажира опасную болезнь-таки обнаружили, и после этого количество заболевших значительно возросло.

По словам уников лайнера, на всех 3700 пассажиров не хватает воды, поэтому ощущается острая ее нехватка. Люди вынуждены растапливать лёд, а еду им приносят в специальных контейнерах. Пожилые россияне жалуются, что в номерах отключили российские телеканалы, поэтому они не могут узнать информацию. Пассажиры живут в неведении, им лишь сообщили, что карантин продлен и им жить на лайнере еще, как минимум, две недели.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Украины сообщили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны.