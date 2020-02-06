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В Китае от коронавируса умер врач, первым предупредивший об опасности

6 февраля 2020, 19:11

Его власти обвинили в распространении слухов.

вирус,китай
Умер врач, первым диагностировавший коронавирус / Reuters

В Китае скончался от коронавируса врач из города Ухань Ли Вэньлян, который первым увидел опасность коронавируса и предупредил коллег, однако его обвинили в распространении дезинформации.

Как сообщает Sixth Tone, 30 декабря врач изучил медицинское заключение пациента с ОРВИ, который на самом деле заразился коронавирусом.

Ли сразу понял, что имеет дело с опасным недугом и написал об этом коллегам в группах социальной сети WeChat. Он сообщил, что видит одинаковые симптомы у семи пациентов.

После публичного заявления к Ли пришла полиция и вынесла предупреждение, отчитав его за "ложную информацию". Правоохранители предупредили, что доктор серьезно нарушает общественный порядок, и это чревато последствиями.

Ли Вэньлян
Ли Вэньлян / Фото: Global Times

Врач заразился коронавирусом около 10 января. У него началась лихорадка, поднялась температура и мучал сильный кашель. Состояние Ли ухудшилось, и его госпитализировали в реанимацию. Уточняется, что с похожими симптомами попали в больницу и родители доктора.

О вспышке заболевания, возбудителем которого является новый тип коронавируса 2019-nCoV, китайские власти сообщили 31 декабря 2019 года. Это произошло через сутки после того, как Ли сообщил о подозрительном вирусе коллегам.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.

Также люди жалуются, что на лайнере нет пресной воды, и они вынуждены растапливать лед.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Украины сообщили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны.

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