Воскресить не смогли: в Китае госпиталь подтвердил смерть врача от коронавируса

34-летнего Ли Вэньляна не удалось спасти / Фото: Global Times

В Китае госпиталь в городе Ухань подтвердил смерть от коронавирусной инфекции врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса и был за это наказан руководством больницы.

Как сообщает South China Morning Post, смерть 34-летнего врача наступила 7 февраля в 2:58 по местному времени. В Украине это 20:58 6 февраля.

Уточняется, что изначально о смерти Ли Вэньляна сообщило издание Global Times, контролируемое компартией Китая. Однако через несколько часов твит был удален, а газета со ссылкой на госпиталь написала, что врач жив и находится в критическом состоянии.

По словам журналистов, китайские власти испугались того, что смерть врача начали активно обсуждать в соцсетях. Поэтому чиновники потребовали подключить его к аппарату искусственного жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях изменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

"Мы глубоко опечалены кончиной доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует ценить работу, которую он сделал", - прокомментировала смерть врача Всемирная организация здравоохранения.

Ранее стало известно, что умер китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался - от этого вируса. Он пытался предупредить коллег, но на него начали давить власти и требовать не "распространять лживые слухи".

Днем китайская пресса уже сообщала, что у врача остановилось сердце - но оказалось, что Ли Вэньляна удалось спасти, хотя он оставался в критическом состоянии.

Напомним, СМИ сообщили, что количество заболевших коронавирусом в Китае значительно превышает официальную статистику властей и составляет 150 тысяч человек, а погибло от заболевания свыше 25 тысяч пациентов.