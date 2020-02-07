Животное-шишка: в Китае назвали промежуточное звено коронавируса

Панголин мог стать переносчиком коронавируса / Фото: WWF

Покрытое крупными чешуями планцентарное млекопитающее под названием панголин, вероятно, является промежуточным хозяином китайского коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по планете.

Как сообщает DW со ссылкой на китайское телевидение, такую информацию озвучили 7 февраля.

Панголина называют родственником броненосцев и муравьедов. Его причастность к коронавирусу выявили эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, которые изучили более 1000 образцов генетического материала. Исследователи выяснили, что геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична материалам, обнаруженному у заболевших людей.

Ученые полагают, что данное открытие может стать полезным в борьбе с коварным недугом. Как отмечают специалисты, заражение могло произойти от змей либо летучих мышей, поэтому китайцам рекомендуют не приближаться к диким животным.

Читайте такжеКоронавирус в Китае: число жертв стремительно растетПанголин мог стать разносчиком заболевания по той причине, что браконьеры ведут нелегальную торговлю этими животными, хотя законодательно их отлов запрещен. Популярность обусловлена ценным мясом, которое в ряже азиатских стран считается деликатесом, а также в чешуе, применяемой в китайской народной медицине для лечения большого числа заболеваний.

По данным Международного союза охраны природы, панголины - наиболее продаваемые дикие животные в мире. За последние десять лет браконьеры выловили около одного миллиона особей, а затем продали в Китае и Вьетнаме.

Ранее стало известно, что умер китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался - от этого вируса. Он пытался предупредить коллег, но на него начали давить власти и требовать не "распространять лживые слухи".

Днем китайская пресса уже сообщала, что у врача остановилось сердце - но оказалось, что Ли Вэньляна удалось спасти, хотя он оставался в критическом состоянии.

Позже в госпитале подтвердили смерть доктора Ли Вэньляна.