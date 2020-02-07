Итальянский музыкант воссоздал звук коронавируса

Коронавирус вдохновил итальянца на творчество / Наука Вести

Итальянский музыкант и исследователь Массимо Магрини трансформировал смертельно опасный коронавирус в музыкальную композицию.

Произведение оригинальный автор опубликовал в YouTube под названием 2019-nCoV.

Вдохновением Магрини стало изображение короновируса с сайта Scientific Animations, который специализируется на создании медицинской анимации.

"Прямая ультразвуковая обработка РНК нового коронавируса 2019 года. Последовательность нуклеотидов сопоставлена с различными четырьмя звуками", — говорится в описании под видео.

Музыкант признается, что тщательно подбирал звуки для создания атмосферы и вдохновлялся саундтреком Gill Melle к фильму Штамм "Андромеда 1971 года. Данная кинолента снята по одноименному научно-фантастическому роману Майкла Крайтопа, в котором рассказывается об опасном микроорганизме, угрожающему всемирной эпидемией.

По роковому стечению обстоятельств 7 февраля - в день, когда Магрини опубликовал свое музыкальное произведение о коронавирусе - в Италии впервые был выявлен лабораторно подтвержденный случай данного опасного заболевания.

Итальянский музыкант Магрини известен как автор экспериментально-концептуального проекта "Bad Sector", для создания которого он использовал записи радиопередачи со спутников, военных объектов и прочее. Музыкант неоднократно экспериментировал с соединением науки и искусства. Например, с помощью специальной аппаратуры он преобразовал в звуки электронные импульсы головного мозга.