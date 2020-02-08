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"Не можем ждать выбором": посол США в РФ рассказал о важном поручении Трампа

8 февраля 2020, 22:51

Джон Салливан указал, что страны имеют разногласия

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Посол США в Российской Федерации Джон Салливан рассказал о важном поручении от американского лидера Дональда Трампа. По его словам, президент США хочет улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой.

При этом дипломат указал, что намерен продолжить работу его предшественника Джона Хантсмана. Кроме того, он указал, что отношения стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны, поэтому необходимо остановить спад и улучшить отношения.

"Не могу сказать, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - отметил американский посол в интервью РБК.

Также он указал, что страны имеют принципиальные разногласия, "но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной". 

Как ранее сообщал Главред, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков надеется, что после импичмента президента США Дональда Трампа Москву перестанут считать "главным демоном" американской политики.

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