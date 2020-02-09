Коронавирус на лайнере в Гонконге: власти заявили о завершении карантина

С ланера World Dream сняли карантин / Фото Reuters

В Минздраве Гонконга заявили, что на круизном лайнере World Dream, который из-за угрозы коронавируса NCP был помещен на карантин, не зафиксировали случаев заражения. Таким образом, 9 февраля около 3,6 тысяч человек, которые находятся на борту, смогут покинуть корабль.

Во время предыдущего плавания у восьми человек, находившихся на борту World Dream, диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Власти опасались, что члены экипажа могли вступать в контакт с пассажирами с предыдущего рейса. В связи с этим и проводилась проверка.

"Все анализы, взятые у членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус, таким образом, все карантинные процедуры можно считать завершенными", - заявили в Минздраве Гонконга, передает газета South China Morning Post.

Как сообщал Главред, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, возросло число зараженных коронавирусом – теперь их 70 человек. Гражданство и пол новых пациентов не уточняются.

К слову, это самый большой очаг инфекции за пределами Китая. По данным СМИ, ходят слухи, что уже есть одна смерть от китайского вируса на борту Diamond Princess.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, коронавирус убил уже 811 человек. В то же время число официально подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198.