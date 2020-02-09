Первый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американец

С 10 февраля посольство США в Пекине приостанавливает оказание визовых услуг / Фото Reuters

В Ухане зафиксирован первый случай "некитайской смерти" от коронавируса, который получил новое название - NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

Жертвой вируса в Китае стал 60-летний американец, он умер в среду, 5 февраля. Об этом сообщил представитель посольства США в Пекине, передает Reuters. Детали смерти мужчины не разглашаются. Известно только, что он погиб от осложнений.

"С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено", - сообщается на сайте посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае скончался от коронавируса врач из города Ухань Ли Вэньлян, который первым увидел опасность коронавируса и предупредил коллег, однако его обвинили в распространении дезинформации. Позже стало известно, что медикам удалось реанимировать Ли Веньляна. Мужчине буквально вновь запустили сердце.

Читайте такжеВанга предсказала коронавирус и рассказала про вакцинуКак известно, подавляющее большинство случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы были в Китае, однако смертельная зараза распространилась на около два десятка стран за рубежом. Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, коронавирус убил уже 811 человек. В то же время число официально подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198.